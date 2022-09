CentrumRowerowe.pl przyłącza się do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Promocja alternatywnych środków transportu i zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza to główne idee, które w 2002 roku skłoniły Komisję Europejską do zainicjowania ETZT. Od tego czasu każdego roku, między 16 a 22 września, w miastach organizowane są wydarzenia, mające zachęcić mieszkańców do ograniczenia podróży samochodami na rzecz publicznej komunikacji oraz alternatywnych środków transportu, takich jak rower.

Ogólnopolska akcja

Przy tej okazji CentrumRowerowe.pl ponownie połączyło siły z Miastem Bydgoszcz, organizując akcję o ogólnopolskim zasięgu. Podczas trwania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w aplikacji Aktywne Miasta będzie można dołączyć do konkursu o bardzo prostych zasadach. Aby to zrobić, należy pobrać aplikację i być aktywnym – jeździć na rowerze, rolkach, hulajnodze czy deskorolce, biegać, pływać, uprawiać wioślarstwo czy nordic walking. Możliwości jest naprawdę wiele.

Codziennie za aktywność na dystansie 5 km uczestnicy będą otrzymywali graficzne odznaki, oznaczające szansę na zdobycie nagrody dziennej. Spośród osób, które zbiorą komplet siedmiu odznak, jedna otrzyma nagrodę główną. W puli są vouchery ufundowane przez CentrumRowerowe.pl, do wykorzystania w sklepie internetowym marki:

nagrody dzienne: 7 voucherów o wartości 150 zł;

nagroda główna: voucher o wartość 2 tys. zł.

Specjaliście z CentrumRowerowe.pl przygotowują również cenne porady, dzięki którym podróżowanie po mieście będzie nie tylko bardziej ekologiczne, ale i komfortowe. Doradzą m.in. jak wybrać rower elektryczny, aby był idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Porady i więcej informacji na temat konkursu znaleźć można na stronie aktywne.miasta.pl.