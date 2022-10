CentrumRowerowe.pl fundatorem nagród w Jesiennej Rywalizacji Rowerowej

Ogólnopolska akcja

Nadejście jesieni wcale nie musi oznaczać końca sezonu rowerowego! Wystarczy odpowiednio dobrana odzież oraz odrobina chęci, aby móc dłużej czerpać przyjemność ze spędzania czasu na świeżym powietrzu. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na odporność, o którą w chłodniejszych miesiącach szczególnie trzeba dbać.

Aby zachęcić wszystkich miłośników dwóch kółek do przedłużenia sezonu, 18 października startuje Jesienna Rywalizacja Rowerowa, która potrwa do ostatniego dnia miesiąca. W celu dołączenia do akcji trzeba zainstalować bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, a następnie zapisać się za jej pośrednictwem do zabawy. Wydarzenie ma charakter otwarty, dlatego będzie można dołączyć do niego w każdym momencie jego trwania.

Aby przejechane kilometry pojawiły się na koncie użytkownika, należy korzystać z aplikacji podczas każdego treningu czy wyprawy, wybierając jedną z dwóch aktywności: jazda na rowerze lub kolarstwo. Potem wystarczy już tylko ruszyć w ulubione okolice lub poszukać nowych szlaków, choćby korzystając z wyszukiwarki tras rowerowych.

Vouchery dla najlepszych

Nagrody przyznawane będą osobno dla kobiet i mężczyzn, w siedmiu kategoriach wiekowych. Do trzech osób najaktywniejszych w swoich grupach powędrują vouchery na zakupy w sklepie CentrumRowerowe.pl o wartości 200 zł. W sumie trafią one do czternastu uczestników, którzy w czasie trwania akcji przejadą najwięcej kilometrów. Aktualny ranking będzie dostępny w aplikacji, w panelu „Rywalizacja”.