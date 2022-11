Black Friday w CentrumRowerowe.pl

Już 25.11.2022 startuje Black Friday! Kampania rabatowa na CentrumRowerowe.pl rozpocznie się jednak znacznie wcześniej, bo już 10.11.2022 i potrwa aż do 29.11.2022 roku, czyli do popularnego od kilku lat Cyber Monday. To doskonała okazja, aby sprawić sobie wymarzone produkty w niższej cenie lub kupić prezenty dla bliskich na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Przecenionych zostanie ponad 600 artykułów.