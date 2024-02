Wrocławska Aleja Bielany z nową ciekawą powierzchnią zakupową

Na lokalizację tej nowoczesnej przestrzeni zakupowej wybrana została dobrze znana wszystkim wrocławianom Aleja Bielany. Salon CentrumRowerowe.pl zajmie powierzchnię niemal 3000 m2.

Na tym obszarze wszyscy amatorzy jazdy na rowerze będą mogli znaleźć, poza obszerną ofertą produktową, ścieżkę rowerową do testowania wszystkich typów rowerów, profesjonalny serwis rowerowy, strefę Click&Collect, a nawet wygodną strefę relaksu dla dorosłych i dzieci. Całość, podobnie jak w warszawskim salonie znajdującym się w CH Okęcie Park, przy Al. Krakowskiej w Warszawie, opracowana została ze szczególnym nastawieniem na consumer experience.

Rozwój modelu omnichannel i dalsza ekspansja

Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że unikalny w skali naszego kraju format takiego sklepu doskonale sprawdza się w Polsce. Świadczyć mogą o tym chociażby liczby klientów odwiedzających salon w Warszawie – mówi Jacek Zieziulewicz, Dyrektor Handlowy Dadelo S.A. – Widzimy wyraźne efekty synergii pomiędzy kanałami sprzedaży online i offline. Dlatego też będziemy rozwijać naszą strategię omnichannelową.

Ważnym punktem tej strategii jest rozwiązanie technologiczne dające możliwość synchronizacji cen w obu kanałach sprzedaży. Klienci mogą mieć pewność, że zapłacą tyle samo za produkty w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym. Dzięki technologii NFC i skanowania kodów QR klienci sklepu dostają pełną informację o produktach znajdujących się w ofercie sklepu.

Uruchomienie salonu we Wrocławiu jest częścią długofalowego planu, który zakłada rozbudowanie sieci CentrumRowerowe.pl do 7 sklepów zlokalizowanych w największych polskich miastach.

Dadelo S.A. liderem na rynku rowerowym

Od lat spółka Dadelo S.A. potwierdza swoją pozycję na rynku rowerowym, która jest solidnym fundamentem do realizowania strategii rozwoju opartej na wzroście udziału w rynku rowerowym oraz budowaniu sieci stacjonarnych sklepów pod marką CentrumRowerowe.pl. Wyróżnikiem spółki jest silna i wydajna logistyka, dzięki której ponad 95% zamówień trafia do klientów w ciągu 24 godzin. Dodatkowo nowoczesne zaplecze IT, efektywny marketing oraz rozbudowa oferty produktowej (około 45tys. SKU) pozwalają realizować coroczne założenia finansowe, które przekładają się na wzrosty w przychodach rok do roku. Według oficjalnych danych liczba użytkowników CentrumRowerowe.pl wynosiła już 6,5 mln. W minionym roku obsłużono prawie 400 tys. zamówień, co w okresie 9 miesięcy dało ponad 117 mln zł przychodu ze sprzedaży produktów. W tym okresie przychody Dadelo wzrosły o 65,4% w stosunku do roku ubiegłego.

Na wiarygodność spółki, jako partnera biznesowego wpływa również fakt, że jest ona częścią Grupy Kapitałowej Oponeo.pl S.A., która od ponad 20 lat utrzymuje pozycję lidera internetowej sprzedaży opon w Polsce. Możliwość korzystania na co dzień z bogatego know how Oponeo.pl S.A., daje pozytywne efekty prowadzonych działań, które potwierdzają statystyki.

Więcej informacji o sklepie znaleźć można na stronie:

https://www.centrumrowerowe.pl/sklep-rowerowy-wroclaw/

__________

Sklep rowerowy CentrumRowerowe.pl znajduje się w:

Aleja Bielany II

ul. Czekoladowa 20, 55-040 Bielany Wrocławskie.