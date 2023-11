Ceny setek produktów poszybowały w dół

Czarny Piątek jest „świętem wyprzedaży”, które na stałe wpisało się do kalendarza łowców okazji. W CentrumRowerowe.pl już tradycyjnie trwa ponad 2 tygodnie – od 10 do 28.11.2023 r. W tym roku do upolowania jest prawie 2000 pozycji, a wysokość rabatów sięga 71%.

Promocje na Black Friday znaleźć można zarówno na stronie internetowej CentrumRowerowe.pl, jak i w salonie stacjonarnym, znajdującym się w Warszawie, przy al. Krakowskiej 61 w CH Okęcie Park.

Najsłynniejsze marki kolarskie w super cenach!

Wyjątkowe zniżki na rowery, odzież, akcesoria i części sprawiają, że w CentrumRowerowe.pl każdy znajdzie produkty dopasowane do swoich potrzeb – od osoby jeżdżącej rekreacyjnie, przez entuzjastę kolarstwa, po profesjonalistę. Nie brakuje modeli od najsłynniejszych marek, takich jak m.in. Shimano, Endura, Rock Shox, DMT czy Assos.

Black Friday jest doskonałym pretekstem do uzupełnienia rowerowego wyposażenia. To też idealny czas, aby zdecydować się na inwestycję w nowy rower dla siebie lub bliskich. Dostępne są zarówno modele dla dorosłych, jak i dzieci. Niezawodny w terenie Superior, solidny R-Raymon do jazdy rekreacyjnej czy Sensa na szosę stanowią zaledwie kilka z wielu propozycji. A osoby, które zimą wolą trenować w domu, mogą skusić się na trenażer marki Eyen lub Elite.

